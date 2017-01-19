Сегодня - Крещение Господне. История, приметы, окропление дома святой водой

Сегодня, 19 января, православные христиане и греко- католики отмечают Крещение Господне. Это третий и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла, в который входит День Святого Николая и Рождество.
Крещение связано с событиями евангельской истории: когда Христос достиг 30- летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя.
Его еще называют Иорданом. Иордан (от названия реки Иордан в Палестине) - народное название христианского обряда освящения воды. Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордане, описанном в Евангелиях.
Праздник имеет и другое название - Богоявление, - которое происходит от того, что, согласно библейским рассказам, во время крещения Иисуса на него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался с неба: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение ".
Считается, что этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы.
Согласно верованиям, на Крещение вода становится целебной и сохраняет эти свойства в течение года. Православные и греко-католики в этот день святят воду в церквях.
Кроме того, принято окунаться в прорубь. Перед погружением нужно трижды перекреститься и три раза окунуться с головой со словами "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа".
После того, как в церкви посвятили воду, каждый хозяин, со всеми домочадцами отпивал несколько глотков из принесённой посуды, а затем кропил святой водой все свое имущество для того, чтобы защитить свой дом на целый год не только от бед, но и от дурного глаза.
Окроплять жилье необходимо щепотью правой руки, крестообразно, обходя помещение по часовой стрелке. То есть начиная от входа идите в глубь дома по левой стороне и обходя все комнаты. Закончить окропление нужно там же где ты и начала, у входной двери. При окроплении должна быть обязательна открыта или приоткрыта дверь, или форточка.
При окроплении дома необходимо произносить слова: "Окроплением воды сия священныя в бегство да претвориться всякое нечистое и бесовское действо".
После всех этих обрядов святая вода ставилась к иконам, так как все не только верили в целебную силу этой воды, но точно так же были убеждены, что она не может испортиться.
Вода, набранная из проруби в канун Крещения, также считается целебной, используется для профилактики и лечения болезней в течение всего следующего года.
После Крещения начинается свадебный сезон, который длится до Великого поста.
На Крещение нельзя плакать, как и в Новый год - до следующего праздника можно слезы пролить. Быть крещеным 19 января считается особой удачей. Говорят, тогда человек получит долгую и счастливую жизнь.
Также на Крещение нужно мириться с близкими людьми, но ни в коем случае нельзя ссориться, скандалить и обижаться. В народе говорят, что нельзя и стирать, иначе можно осквернить воду.
Кроме того, жаловаться, сплетничать, клеветать, убирать, стирать, вязать и шить. Любую работу в эти дни лучше прекратить. Кроме того, после Крещения нельзя гадать, иначе перегадаешь судьбу в худшую сторону.
После Крещения начинается свадебный сезон, который длится до Великого поста.
В народе существовало немало примет, связанных с Крещением.
Если в этот день ясная и холодная погода - к засушливому лету, пасмурная и снежная - к обильному урожаю.
Во время освящения воды идет снег - хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеб.
Если ночь звездная - к урожаю орехов и ягод.
На Крещение в последний раз поют колядки.
По материалам Главред, УНИАН