Сегодня - Крещение Господне. История, приметы, окропление дома святой водой

Сегодня, 19 января, православные христиане и греко- католики отмечают Крещение Господне. Это третий и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла, в который входит День Святого Николая и Рождество.

Крещение связано с событиями евангельской истории: когда Христос достиг 30- летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя.

Его еще называют Иорданом. Иордан (от названия реки Иордан в Палестине) - народное название христианского обряда освящения воды. Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордане, описанном в Евангелиях.

Праздник имеет и другое название - Богоявление, - которое происходит от того, что, согласно библейским рассказам, во время крещения Иисуса на него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался с неба: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение ".

Считается, что этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы.

Согласно верованиям, на Крещение вода становится целебной и сохраняет эти свойства в течение года. Православные и греко-католики в этот день святят воду в церквях.

Кроме того, принято окунаться в прорубь. Перед погружением нужно трижды перекреститься и три раза окунуться с головой со словами "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа".

После того, как в церкви посвятили воду, каждый хозяин, со всеми домочадцами отпивал несколько глотков из принесённой посуды, а затем кропил святой водой все свое имущество для того, чтобы защитить свой дом на целый год не только от бед, но и от дурного глаза.

Окроплять жилье необходимо щепотью правой руки, крестообразно, обходя помещение по часовой стрелке. То есть начиная от входа идите в глубь дома по левой стороне и обходя все комнаты. Закончить окропление нужно там же где ты и начала, у входной двери. При окроплении должна быть обязательна открыта или приоткрыта дверь, или форточка.

При окроплении дома необходимо произносить слова: "Окроплением воды сия священныя в бегство да претвориться всякое нечистое и бесовское действо".

После всех этих обрядов святая вода ставилась к иконам, так как все не только верили в целебную силу этой воды, но точно так же были убеждены, что она не может испортиться.

Вода, набранная из проруби в канун Крещения, также считается целебной, используется для профилактики и лечения болезней в течение всего следующего года.

После Крещения начинается свадебный сезон, который длится до Великого поста.

На Крещение нельзя плакать, как и в Новый год - до следующего праздника можно слезы пролить. Быть крещеным 19 января считается особой удачей. Говорят, тогда человек получит долгую и счастливую жизнь.

Также на Крещение нужно мириться с близкими людьми, но ни в коем случае нельзя ссориться, скандалить и обижаться. В народе говорят, что нельзя и стирать, иначе можно осквернить воду.

Кроме того, жаловаться, сплетничать, клеветать, убирать, стирать, вязать и шить. Любую работу в эти дни лучше прекратить. Кроме того, после Крещения нельзя гадать, иначе перегадаешь судьбу в худшую сторону.

После Крещения начинается свадебный сезон, который длится до Великого поста.

В народе существовало немало примет, связанных с Крещением.

Если в этот день ясная и холодная погода - к засушливому лету, пасмурная и снежная - к обильному урожаю.

Во время освящения воды идет снег - хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеб.

Если ночь звездная - к урожаю орехов и ягод.

На Крещение в последний раз поют колядки.

По материалам Главред, УНИАН