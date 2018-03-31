Сегодня Лазарева суббота: история, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 31 марта, православные христиане отмечают Лазареву субботу. Этот праздник не имеет постоянной даты и отмечается каждый год в шестую субботу Великого поста. Лазарева суббота предшествует Вербному воскресенью, великому празднику Входа Господня в Иерусалим.

Она была установлена в честь чуда, которое совершил Иисус Христос. Согласно Евангелию от Иоанна, Лазарь был другом Христа. Лазарь был тяжело болен и за несколько дней до вхождения Христа в Иерусалим умер, Иисус смог добраться до его склепа лишь спустя четыре дня с момента кончины. Он возвратил друга к жизни словами "Лазарь, выйди вон!". Лазарь вышел из гробовой пещеры, обвитый погребальными пеленами и люди, увидев такое чудо, разнесли весть о нем повсюду. После воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и во время гонений на христиан перебрался на Кипр, где продолжал всю свою оставшуюся жизнь обращать людей в христианскую веру.

Приметы, связанные с Лазаревой субботой

В Лазареву субботу собираются в церковь на богослужение. Перед этим собирают веточки вербы, которые принято освящать в церкви и хранить, как оберег дома.

Есть примета: в Лазареву субботу для привлечения в дом благополучия, богатства, здоровья близких, нужно читать "Отче наш", при этом в левой руке должны находиться вербовые или ивовые веточки.

Тяжелую работу в этот день делать запрещено: не следует шить, вязать, делать генеральную уборку, работать в огороде, делать ремонт, отложите такие дела на потом. Суетные дела лучше заменить молитвой и походом всей семьей в церковь.

Под запретом шумные гуляния, застолья с распиванием спиртных напитков. На столе должна быть только постная пища, ведь идет Великий пост. Однако для Лазаревой субботы есть послабления для верующих, разрешается растительное масло, вино и рыба. На столе в Лазареву субботу должны быть блюда из гречки, гороха, тыквы, манная каша.

В Лазареву субботу нельзя проводить свадьбы, пышные торжества, заниматься сексом, под запретом танцы и песни.

Проведите этот день в гармонии с собой и людьми - не встревайте в конфликты, не ссорьтесь, избегайте бранных слов. Лучше сделайте доброе дело, помогите тому, кто нуждается в помощи.

Добро обязательно вернется сторицей к вам.

По материалам From-UA.com, Днепр Вечерний