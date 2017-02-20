Сегодня началась Сыропустная неделя - Масленица

Сегодня началась Сыропустная неделя, в народ названая еще Масляная или так называемая "широкая Масленица". В этом году она начинается 20 февраля и продлится до 26 февраля.

Масленицу связывают с последней неделей перед Великим постом, а заканчивается она так называемым Прощеным воскресеньем, когда каждый должен забыть о несправедливости и извиниться перед всеми, кого обидел.

Масленица, как и многие другие давние украинские народные праздники, была включена в Христианский календарь, но с привязкой к Пасхе, тогда как прежде Масленицу праздновали накануне новолетия - Нового года наших предков. Новый год у них начинался с первым весенним Новолунием, следующим перед весенним равноденствием.

На масляной неделе не употребляли мяса, а исключительно молочные продукты. В храме освящали продукты животного происхождения, в частности, масло, молоко, сыр.

Основным блюдом на масленицу, как известно, являются блины, которые пекут каждый день с понедельника по воскресенье.

Изготовление блинов берет начало от жертвенного хлеба древних язычников, где круг считался знаком Солнца. Блины выпекают из ржаной и пшеничной муки, из различных злаков - гречки, проса, овса, делают их простыми и с прижегом (с добавлением различных продуктов). К блинам подают: масло, сметану, мед, малосольную рыбу, сельдь, повидло, варенье.

Также Масленица известна всенародными гуляньями - это танцы, пения, катания с горок, на санях, сооружение масляного чучела, костры и т.д.

В Западной Украине нет традиции печь блины на эту недели. А в конце Сыропустной недели, в субботу, делались запусты - за правилами вечерницы.

Каждый день недели имеет собственные традиции. В понедельник устраивают гуляния и делают из соломы куклу. Во вторник девушки угощают блинами ребят, а свекрови присматривают невесток. В среду теща угощает зятя, а в пятницу в гости ждут тещу и зять должен пригласить ее лично.

В воскресенье гулянья завершают, исповедуются и просят друг у друга прощения. Затем идут в баню - Великий пост встречать надо очистившись и душой, и телом.

Религиозно-информационная служба Украины

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