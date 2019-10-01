Сегодня начался осенний призыв на срочную службу

Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет.

Всего планируется призвать 15,2 тыс. граждан. В Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, в Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек - пишет УНИАН.

Срок службы - 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста), - 12 месяцев. Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение - выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.