Сегодня ночью украинцы смогут наблюдать парад планет

Сегодня ночью жители Европы, в том числе и украинцы, смогут наблюдать мини- парад шести планет.

Астрономы отметили, что лучше всего данное явление будет видно в 03:00 на южном горизонте. Практически в одну линию выстроятся Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер и Спика, а также красноватый Антарес.

Ученые отмечают, что начать наблюдение можно будет около полуночи в ночь со 2 на 3 мая, когда высоко поднимутся Юпитер и Спика. Последним появится красный Марс после 02:30.

Это явление можно назвать только мини-парадом, так как по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся три планеты, Луна и две звезды, а для малого парада необходимо четыре планеты.