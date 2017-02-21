Сегодня отмечают Международный день родного языка

Сегодня, 21 февраля, во всем мире отмечается Международный день родного языка.

Этот день отмечается ежегодно, начиная с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия.

История праздника началась еще 21 февраля 1952 г. в Пакистане. Пакистанские власти жестоко подавили митингующих (в основном это были студенты), которые выражали протест против правительственного запрета на использование в стране своего родного языка – бенгальского. После провозглашения независимости в 1971 г. этот день отмечается в стране как день мучеников, чтя память погибших за родной язык. Именно по предложению этой страны ЮНЕСКО провозгласило 21 февраля Международным днем родного языка.

По данным ЮНЕСКО, в мире существуют около 6000 языков. Почти половина из них находятся под угрозой исчезновения. По мнению специалистов, это происходит в том случае, когда его перестают по той или иной причине употреблять и изучать более 30% носителей языка. Только в Европе опасность грозит 30 языкам, а 13 из них находятся на грани исчезновения.

В Украине живет более 130 национальных меньшинств – носителей 79 языков. Согласно ст. 10 Конституции Украины "Государственным языком в Украине является украинский язык". Он родной почти для 50 млн человек. Но в Украине есть также языки, которые находятся на грани исчезновения: в частности, два диалекта ромского языка, крымчакский, урумский языки, а также галицкий диалект караимского языка.