Сегодня отмечают Рождество Николая Чудотворца: традиции, приметы и главные запреты

Рождество Николая Чудотворца долгое время было забытым.

Рождество Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых в христианстве святых - отмечается 11 августа.

История праздника

В отличие от более известных праздников, - "Дня Святого Николая 19 декабря (день смерти Святого Николая) и "Весеннего Николая" 22 мая (день перенесения мощей святого в итальянский город Бари), - это праздник долгое время было забытым в православной традиции.

Праздник Рождества Николая Чудотворца был введен в IX веке вместе с крещением Киевской Руси. Во время правления Екатерины II в Российской империи праздник был отменен, после чего о нем забыли вплоть до ХХІ века. В 2004 году Рождество Святителя Николая Чудотворца было восстановлено православной церковью.

Традиции и приметы на Рождество Николая Чудотворца

В этот день принято посещать церковь, где проходят торжественные молебны в знак чествования памяти Святого Николая. Согласно народным представлениям, Николай Чудотворец является одним из наиболее приближенных к Богу, поэтому молитвы к нему в этот день считаются очень эффективными, особенно для больных и обездоленных.

Рождество Святителя Николая Чудотворца в древности напоминало о приближении осени. Довольно часто утром в этот день можно было заметить туман, который предвещал хороший урожай ячменя и овса. Отсутствие заморозков в этот день предсказывало теплое начало осени, а если овес зеленеет второй раз за сезон, то стоит ожидать много дождей осенью.

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца

Наши предки считали, что в этот день нельзя давать в долг, а свои долги следует вернуть.

Как и во время других церковных праздников, на Рождество Николая Чудотворца нельзя работать в огороде и саду, шить, вязать, заниматься уборкой или стиркой. Категорически запрещено ругаться, особенно со своими близкими, ведь этот день предназначен для духовного развития и желательно провести его в гармонии с собой и другими людьми.