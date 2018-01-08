Сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника, приметы

8 января православный мир отмечает важный праздник - Собор Пресвятой Богородицы.

История праздника

Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Уже в 4 веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

В празднование Собора упоминается память святого Иосифа Обручника, царя Давида предка по плоти Господа Иисуса Христа и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе со своим отцом Иосифом Божью Матерь и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Традиции праздника

Считалось, что этот праздник для женщин важнее, чем Рождество, поскольку связан с Матерью Божией.

В народе верили, если беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, работают в этот день, то у нее родится ребенок с физическими недостатками - шестипалый, беспалый, или же с возросшими пальцами.

В этот день начинали колядовать и собирались женские ватаги. На Богородицу посещают баб-пупорезок, которые принимали роды, угощая ужином, а также производят обеды и панихиды по умершим.

На Галичине на восходе солнца зажигали во дворе дидух, перепрыгивали через огонь и перегоняли домашних животных, поскольку ночью "должны гулять ведьмы".

Народные приметы на 8 января

Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным

Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана

Повитухам 8 января полагается дарить материю и полотенца - "на легкую дорогу" принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам - легкие роды.

Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым

В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится

Нельзя 8 января готовить и есть кисель - это к покойнику

Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье

Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным

Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса

Если 8 января пригорела каша - быть снегопадам

Стаи ворон летают над головой - будет вьюга

Если щебечут синицы - жди ночных заморозков

Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам - в семью придет несчастье

Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет

Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель

Снег 8 января прилипает к ладоням - жди тепла

Северный ветер принесет с собой холод и стужу

Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов

8 января гадания на урожай и брак - самые правдивые

По материалам NewsOboz, Спектр Новости