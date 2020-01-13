Сегодня празднуют Щедрый вечер, завтра с утра посевают

Сегодня, в канун Нового года по старому стилю, в Украине встречают Щедрый вечер. А по христианскому календарю сегодня день преподобной Мелании. В народной традиции эти два праздника объединились, и празднуют Щедрый вечер, или же праздник Маланки, сообщает УНН.

Отметим, что современный Новый год приходится на рождественский пост, а вот Старый - уже нет, поэтому хозяева могут разгуляться. На Щедрый вечер готовили щедрую кутью: ее заправляли скоромниной, то есть мясом и салом. Отсюда и пошло название - Щедрый вечер. Также на стол ставили холодец, сало, колбасы, блины, вареники с творогом, пироги. В общем, всего и побольше, ведь в народе считается: чем разнообразнее блюда, тем щедрее будет следующий год.

Вечером щедровальники ходили по домам. В частности, ходили и холостяцкие группы. Они, как говорится, "водили Меланку". Парни были одеты в маски, а один из них - в женский наряд, он и был Меланкой. Группы пели, танцевали, разыгрывали шуточные сценки.

Уже утром, закончив ритуальный обход, молодежь шла жечь "Дидух" - это снопы соломы, стоявшие в углу от Святого вечера до Нового года, и прыгала через костер. Также шли засевать зерном крестных, родных и близких. Сеяние сопровождалось пением щедривки. В народе верили, что девушки во время сеяния счастья не приносят, и им участвовать в этом действе не годится.

При этом девушки в ночь с 13 на 14 января занимались гаданием. Считалось, что эта ночь - лучшее время для этого. Так, девушки гадали как на свое будущее, так и на суженого.