Сегодня пройдет ВНО по иностранным языкам

В понедельник, 27 мая, состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Украинского центра оценивания качества образования.

"27 мая около 3 тысяч абитуриентов в течение 150 минут выполнять задачи сертификационных работ по испанской, немецкой, французской языков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что допуск абитуриентов в пункт тестирования будет длиться с 10:15 до 10:50. Начнется внешнее независимое оценивание в 11:00.

"Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы", - отметили в УЦОКО.

Также в Центре предупредили, что участника не допустят до пункта проведения ВНО в случае: невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов; опоздания.

Участникам ВНО порекомендовали заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания, указанный в приглашении-пропуске на информационных страницах, взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Всего в работе 59 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.

Сертификационная работа состоит из четырех частей: "Понимание речи на слух (аудирование)" - содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.

"Чтение" - содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.

"Использование языка" - содержит 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.

"Письмо" - содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.

Участники начнут работу в тестовой тетради из задач части "Понимание речи на слух (аудирование)".

На прошлой неделе в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Так, 21 мая прошло ВНО по математике, а 23 мая - ВНО по украинскому языку.