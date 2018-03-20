Сегодня самый мощный день в году для исполнения желаний

20 марта нас ожидает очень магический день. Такие дни бывают раз в год, поэтому настоятельно советуем не пропустить классную энергию и подготовиться заранее!

Солнце – главный даритель жизни на нашей планете, находясь в Овне, оно несет максимум жизненной энергии, максимум силы. Это знак экзальтации Солнца. Но ЯН всегда сопровождает ИНЬ, ДЕНЬ всегда сопровождает НОЧЬ, СОЛНЦЕ сопровождает ЛУНА. Эти два великих светила являются важнейшими энергетическими полюсами для жителей земли!

Сегодня Солнце и Луна встретятся на небе, произойдет новолуние. Новолуние бывает каждый месяц, но это не просто новолуние, а новолуние в знаке ОВНА. Такое астрономическое явление бывает раз в год и считается очень важной точкой. Новолуние – на уровне месяца – это тоже символ нового периода, начала. Здесь же сходятся вместе символизм мощного старта на уровне Солнечного цикла (вхождение в знак Овна) и Лунного. Поэтому новолуние в Овне, которое всегда бывает в марте – апреле = это прекрасное время для того, чтобы энергетически запустить свои цели и желания, получить мощную поддержку космоса.

Если вы разбираетесь в астрологии, можете найти наиболее подходящий час для этой практики. Если не разбираетесь – ничего страшного, делайте тогда, когда будет свободное время, и вы останетесь в одиночестве. Практика требует сосредоточенности.

Итак, что мы будем делать? Мы будем прописывать на бумаге свои желания на ближайшее время, главные и самые ценные желания. Поэтому первое, что вам нужно сделать уже сегодня, – это хорошо подумать, что для вас действительно важно в ближайшее время (максимум год), какие цели вы хотите реализовать. Можете пока составить предварительные списки, чтобы завтра в нужное время не отвлекаться на эту часть практики.

Вообще, можно любые значимые для вас цели на ближайшее время (максимум год). Но особенно хорошо писать цели, которые резонируют с энергией дня. Так как новолуние будет в Овне (+ Солнце в экзальтации), очень хорошо просить о:

- Здоровье, жизненной силе, энергии;

- Победе в любых соревнованиях, победе в спорте;

- Защите в сложных ситуациях;

- Выигрыше в суде;

- Обретении славы, признания, известности;

- Успехе и продвижении ваших бизнес проектов.

Сегодняшнее новолуние будет в период второго Лунного дома. Это зона от 12.51 до 25.42 Овна. Энергия данного лунного дома также связана с мощным стартом, началом, огненной энергией. Символ этого дома – Король, который сидит на троне. Поэтому очень хорошо будут получаться цели, которые связаны с:

- Продвижением по карьере (начальство будет вас поддерживать);

- Примирением после конфликтов, вообще налаживанием отношений;

- Помощью людей, обладающих властью, деньгами (короли).

• Целей должно быть не более 9-10. Лучше выбрать число 9. Это число магически еще и связано с Луной. Почему не стоит писать больше – чтобы ваша энергия не рассеивалась. Меньше писать можно, но я советую не менее двух-трех желаний.

• Писать обязательно от руки. Не в компьютере. Хорошо писать красным цветом.

• Во время работы важно, чтобы вас никто не отвлекал, отключите телефон, снимите часы и другие металлические устройства с себя.

• Выключите свет, затем зажгите красную свечу.

• Расслабьтесь и начните медленно и красиво прописывать свои желания.

• Когда напишите все, прочитайте список вслух.

• После этого посидите минут 20-30 и помедитируйте на свои цели. Важно каждую цель пропустить через себя, представьте красочный фильм, как будто это все уже реализовалось, важно быть внутри фильма, быть активным участником событий, а не смотреть на фильм со стороны.

• Затем оставьте свечу догорать рядом со списком целей, можно поставить прямо на список, только в подсвечнике. Свеча должна догореть до конца, поэтому не берите слишком толстые свечи. Вы можете в это время заниматься своими делами.

• Когда свеча догорит, обряд считается закончен.

• Можете постоянно носить его с собой, например, в ежедневнике.

• Можно положить на алтарь или священное для вас место.

• Можно просто положить под матрац.

Через год, в следующее новолуние в Овне, список нужно сжечь и начать новый круг.

Еще один бонус, про который хочу рассказать в рамках этой волшебной даты. В первый Лунный день, после весеннего равноденствия – очень хорошо создавать доску желаний или карту сокровищ. Думаю, все знают, что это такое. Это графический коллаж ваших целей и желаний.

Вы можете совместить эту замечательную технику с техникой прописывания целей. Эффект будет супер!

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