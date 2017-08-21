Сегодня солнечное затмение: как привлечь счастье, здоровье и успех

Про сегодняшнее солнечное затмение знают все. И не зря ему уделяется столько внимания - во-первых оно уникально по своей продолжительности, а во- вторых, наблюдать его смогут только жители США и их ближайшие соседи. И, не смотря на то, что любое затмение влияет на всех землян, самое сильное воздействие ощущается именно там, где затмение видно лучше всего. Именно потому сегодняшнее природное явление назвали Великим Американским Затмением.

Напоминаю о том, что в день солнечного затмения, усиливается все, а наши благие пожелания, и себе и другим, имеют особую мощную силу.

Также напоминаю о том, что все время до затмения, наша задача заниматься очищением: прощать обидчиков, убирать в доме и на рабочем месте, выбрасывать старые вещи, отдавать долги. Всем этим надо заниматься сегодня до девяти вечера по киевскому времени.

В пик солнечного затмения, когда часы покажут 21:10, советую вам отложить все свои дела, помолиться, или просто подумать с благодарностью о своей жизни, и начать мечтать. Для того, чтобы энергии солнечного затмения принесли вам максимум пользы, и ощутимо изменили вашу жизнь к лучшему, нужно постараться, и проникнуться верой.

Вспомните о тех "счастливых случайностях", которые были в вашей жизни, о тех людях, которые неожиданно протягивали вам руку помощи, или дарили подарки. Переберите в памяти моменты ваших побед и успехов - они обязательно у вас есть. И после этого смело мечтайте.

Хорошо, если вы можете обсудить ваши мечты и планы с близкими вам людьми. Постарайтесь не перебивать и поддерживать друг друга. Не спорить, а советовать, не отрицать, а корректировать, не ограничивать, а расширять. Самое продуктивное время сегодня - с половины десятого до одиннадцати вечера. А перед тем, как ложиться спать, обязательно примите ванную или душ, перестелите постель, и выпейте стакан чистой воды.

Во время каждого глотка загадывайте желание: здоровье, финансовое благополучие, счастливое замужество, рождение ребенка, свадьба для детей и внуков, новый дом, машина, отдых. Все, что ваша душа желает. Хорошего и плодотворного вам вечера!

Лилия Романова