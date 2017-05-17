Сегодня состоится финал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо"

Сегодня, 17 мая, финальный матч за Кубок Украины между Шахтером и Динамо состоится в Харькове на стадионе Металлист.

Кубок Украины, финал

Харьков, "Металлист"

17 мая, среда

21:00 "Шахтер" - "Динамо"

В текущей кампании Шахтер и Динамо четырежды играли между собой. В Суперкубке Украины 16 июля Динамо победило "Горняков" в серии пенальти со счетом 4-3 после того, как основное время не выявило победителя - 1:1. Затем команды с аналогичным мирным исходом разошлись в харьковском матче Премьер-лиги 9 сентября. 12 декабря успех ожидал Шахтер, который в Киеве выиграл с результатом 4:3. 21 апреля Динамо в домашних стенах уступило на своем поле дончанам со счетом 0:1 в Премьер-лиге. "Шахтер" - "Динамо": превью финала Кубка Украины

С тех пор "Шахтер" оформил чемпионский титул, к которому вполне может сегодня добавить и Кубок Украины. Учитывая недавний переезд "горняков" в Харьков, поддержка зрителей должна быть больше на стороне команды Фонсеки. Да и в плане игровой формы, "горняко" выглядят куда интересней. Если не считать Ярмоленко и Виду, нынешнее "Динамо" - команда более потенциальная, чем высококлассная. На матч "Шахтер" - "Динамо" едут болельщики со всех регионов Украины

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