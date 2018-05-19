Сегодня состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл

19 мая, британский принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл.

Церемония начнется в 12:00 по британскому времени (14:00 по Киеву), в 13:00 (15:00 по Киеву) молодожены проедут в карете через весь город. После этого будет празднование в окружении близких.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, кроме членов королевской семьи и родственников Меган, будет около 3 тысяч гостей.

Из-за скандалов в семье Маркл ее родственников на свадьбе будет мало. И отец не поведет ее к алтарю. Вместо отца Меган попросила стать ее посаженым отцом принца Чарльза.

Отметим, что свадьба Гарри и Меган будет не такой пышной, как свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Впрочем, согласно оценке люксового агентства по организации свадеб Aimee Dunne, праздник обойдется в сумму порядка 2 млн фунтов стерлингов (2,7 млн долларов). И это без учета расходов на поддержание безопасности.

Всего порядка 600 гостей ожидается на обеденном приеме и ужине и еще около 2,64 тыс. простых британцев будут предложены чай и горячие закуски на площадке перед Виндзорским замком.

Выйдя замуж за принца Гарри, Меган получит титул "Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская". Скорее всего, королева наградит новобрачных герцогством, как она сделала после бракосочетания Уильяма и Кейт.