Сегодня стартует продажа билетов на Евровидение-2017 в Киеве

Во вторник, 14 февраля, в 20:15 поступят в продажу билеты на песенный конкурс Евровидение-2017. Об этом сообщила PR-служба телеканала UA:Первый.

"Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017", - говорится в сообщении.

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, а приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua.

Заместитель генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак отметил, что организаторы конкурса позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступными для всех слоев населения - от студентов до состоятельных людей.

62-й международный песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в мае в Киеве. В конкурсе примут участие 43 страны. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.