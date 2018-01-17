Сегодня Украину засыпает снегом

В Украину пришел активный циклон. Проще говоря - снег, похолодание и все сопутствующие неудобства. Причем снег начал сыпать настолько активно, что даже временно парализовал некоторые города.

Если вы киевлянин и просто сейчас посмотрите в окно, вы увидите обильный снегопад, который уже пришел в столицу. Но, кроме Киева, от метелей и холода продолжают страдать и другие области.

Итак, что вообще происходит и что говорят синоптики.

Для начала. Гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий по всей стране. В Киеве и Киевской области обещают "не больше" 20 см снега (как будто это должно успокаивать) и ветер 15-20 м/с. Плюс сопутствующие налипание, гололедица и т.д.

В восточных районах области ожидают очень сильный снег и снежный покров до 40 см.

Цифра в 40 см упоминается довольно часто - на завтрашний день столько снега синоптики прогнозируют в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Пугающий поход снега по Украине начал активно обсуждаться вчера, когда в центре внимания оказалась Одесса. Город в прямом смысле парализовало: было прекращено движение ряда маршрутов общественного транспорта, запрещен въезд грузовиков и фур, уровень пробок на дорогах достиг 10 баллов.

Погода в Южной Пальмире чуть успокоилась ближе к вечеру, однако это было связано не с отступлением зимы, а с ее продвижением по стране.

Сегодня ночью начался сильный снегопад в Днепре, где уже объявлено штормовое предупреждение, а заголовки некоторых СМИ пестрят фразами а-ля "Не выходи из комнаты" (что, кстати, и жителям столицы можно посоветовать).

Как обычно, с опаской на происходящее смотрят жители Закарпатья. По данным ГСЧС, в горах в связи со снегопадами и метелями сегодня ожидается серьезная снеголавинная опасность (3 уровень).

Итого: сильный снег, такой же сильный ветер, пробки, гололедица, налипание, опасность лавин в горах, опасность снежных "ловушек" на дорогах. Зима не близко. Она уже тут.