Сегодня в Киеве частично ограничат движение по некоторым мостам

В Киеве в пятницу, 5 января, частично ограничат движение транспорта по некоторым мостам в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с ремонтными работами, при благоприятных погодных условиях, будет частично ограничено движение транспорта по некоторым мостам столицы", - говорится в сообщении.

Таким образом, трафик будет осложнен на следующих участках дорог:

с 11:00 до 15:00 по Московскому мосту и мосту через реку Десенка в направлении движения на жилой массив Троещина;

с 15:00 до 17:00 по Южному мостовому переходу в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе;

с 15:00 до 19:00 по Московскому мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к станции метро Петровка;

с 17:00 до 19:00 по мосту Метро через реку Днепр в направлении движения с проспекта Броварского на Набережное шоссе.

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, в связи с выполнением ремонтных работ.