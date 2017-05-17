Сегодня в семи районах Киева пройдут традиционные ярмарки

17 мая, в семи районах Киева пройдут традиционные сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, в среду ярмарки будут проходить в:

Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевской, 45-47;

Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;

Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

Днепровском районе на просп. Соборности, 2-20;

Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;

Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и бульвара Ромена Роллана);

Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А, пересечении улиц Телиги и Мельникова.

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