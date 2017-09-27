Сегодня Воздвижение Креста Господня : история праздника, приметы, обряды

27 сентября православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви.

Воздвижение Креста Господня: история

В день Крестовоздвижения вспоминают, как равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Крест был обретен в 326 году около горы Голгофы в Иерусалиме. C VII века с этим днём стали соединять память о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием (629).

Праздник называется Воздвижением Креста, потому что и при обретении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал (Воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его видеть.

Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных для христиан местах в Палестине, (т. е. на месте рождения, страданий и воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась, с великою радостью, его мать, св. равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много труда положила она, чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указали на одного престарелого еврея, по имени Иуду, который знал, где находится Крест Господень. После долгих расспросов и уговоров его заставили сказать. Оказалось, что святой Крест брошен в одну пещеру и завален мусором и землею, а сверху выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: "Иисус Назорей, Царь Иудейский". Нужно было узнать, который из трех крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и царица Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кресты один за другим к одной тяжело болящей женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас стала здоровой. Случилось, что в это время мимо несли умершего, для погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего; и когда возложили третий крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через который Господь совершил чудеса и показал животворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с радостью и благоговением поклонились Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав об этом великом событии, собрались в бесчисленном множестве к месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось приложиться к святому животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это сделать было невозможно, то все стали просить по крайней мере показать его. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: "Господи, помилуй!"

Св. равноапостольные цари Константин и Елена, над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили обширный и великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построили также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Царю Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени хранится в храме Воскресения Христова.

Важность примет на Воздвижение

Как вы уже, наверное, догадываетесь, существует множество всяческих интересных фактов, которые непосредственно связаны с праздником Воздвижение Креста Господня. Приметы в самом праздновании играют важнейшую роль. Их настолько много, что некоторые из них так и не дошли до сегодняшнего дня, и их навсегда позабыли. Но есть и такие обычаи, которые даже сейчас продолжают выполнять и уделяют этому достаточно много времени, а также внимания.

27 сентября считается третьими Осенинами, поэтому в древности в этот день все рисовали кресты на дверях своих домов, на матицах или же на притолоках. Матица представляет собой толстую балку в виде бревна, которое врубалось поперек самого здания. Кресты рисовались чесноком, углем, использовали в этих целях и мел. Более удивительно, что иногда кресты рисовали кровью животных, которых принесли в жертву. Некоторые просто-напросто вырезали крест ножом на подходящей для этого поверхности.

Погодные приметы на Воздвижение

О малом либо же, о высоком половодье свидетельствует полет гусей. То есть если они летят низко, то нас ждет малое половодье, а если высоко - высокое.

Приметы такого праздника, как Воздвижение Животворящего Креста Господня, свидетельствуют и о том, что если вы увидели журавлей, то обратите внимание на их полет.

Если они летят не торопясь, при этом достаточно высоко и курлыкают, то нас будет ждать теплая осень. Если в день празднования дует северный ветер, то в следующем году будет теплое лето. Западный же свидетельствует о плохой погоде.

Если вы заметили своеобразный круг около луны, который имеет красный цвет, то это признак сухой, а также ясной погоды.

Как вы уже заметили, история праздника и самые главные его приметы достаточно интересны. Некоторые из них можно соблюдать даже в наши дни, особенно это касается прогноза погоды. В связи с восстановлением многих древних традиций наших предков во многих городах можно заметить такое сооружение, как собор Воздвижения Креста Господня (Омск, Москва, Московская область, Нижний Новгород и многие другие).

Обряды и обычаи на Воздвижение Креста Господня

В древних летописях этот день имеются как "Ставровый", на который принято было ходить крестным ходом вокруг сел и городов, защищая их, таким образом, от бед, врагов и болезней. В деревнях также обходимо и поля, чтобы на следующий год получить богатый урожай. В Воздвиженье с полей забирали последний сноп, и это служило окончанием сбора урожая, последним, третьим праздником встречи осени и началом подготовки к зиме.

В этот же день, было запрещено ходить в лес: все живое готовилось к зиме, звери уходи в норы, сползались на зимовку в одно место змеи. Даже нечисть, и та готовилась впасть в спячку до весны. Сегодня распространено поверье, что такой запрет обосновывался на том, что змеи в этот день очень злые и если вы помешаете им, вас покусают. А вот в древности, люди просто уважали все живое и старались не нарушать единения животных и природы. При этом славяне верили, что та змея, которая вас укусит, уже не сможет вернуться обратно в нору, и она обречена на смерть из-за того, что преступила законы своего племени.

Большую опасность в лесу в этот день, представляли не животные, а нечисть: лешие, водяные, оборотни злились, что им приходится ложиться в спячку и они не смогут больше вредить людям. В Воздвиженье у нечисти был последний сход, во время которого они прощались друг с другом и отправлялись спать. Тем людям, которые нарушали их покой, они могли и навредить, закрутить в лесу, наслать проклятие и порчу.

Рачительным хозяевам полагалось за три дня до Воздвиженья прибрать с грядок остатние кочаны, и приходило время недельку-другую трудиться над их заготовкой. Для женщин наступало время капустных вечерок, где не только работали, но и предавались веселью.

Считается, что "кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится".

Девицы тоже проводили свои вечерки, не забывая подумать о любви. Существует поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит тот парень, что ей нравится.

Никаких серьезных дел не зачинали, дабы не рухнули начинания в пыль. Лучше отложить все на следующий день.

О заморозках, обычных в ту пору, говорили: "Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка".

Times.com.ua, NewsMir.info