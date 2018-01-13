Сегодня встречают "Старый Новый год": история и традиции праздника

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год.

Этот праздник возник в результате смены летоисчисления - перехода от юлианского календаря к григорианскому, благодаря которому жители ряда стран могут лишний раз отпраздновать Новый год - на этот раз по старому стилю.

История возникновения праздника

24 января 1918 года в советской России Совет народных комиссаров решил перейти с юлианского календаря на григорианский. В этот же день был сформулирован и принят соответствующий декрет. Спустя два дня - 26 января - его подписал глава Совета Народный Комиссаров РСФСР Владимир Ленин.

Перейти на григорианский календарь большевики пытались еще с ноября 1917 года, но не могли договориться о форме перехода.

"В целях установления одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет народных комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14-м февраля, второй день считать 15-м и так далее", - говорилось в тексте декрета.

Обряды и традиции праздника в Украине

На Старый Новый год за праздничным ужином должна собраться вся семья, попросить друг в друга прощения и пожелать счастья и достатка в новом году.

Утром 14 января в Украине принято засевать. Согласно этому ритуалу на Старый Новый год мальчики и молодые ребята наполняют свои карманы зерном и засевают в своем доме. После этого они засевают в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом желают здоровья, достатка и урожая в новом году. Согласно поверью, первый посевальщик на Новый Год приносит в дом счастье. Также считается, девушки счастья не приносят - только парни, поэтому они и отправляются засевать к родным и близким.

К давним традициям этого вечера можно отнести и сватовство - именно 13 января женихи издавна засылали к возлюбленным сватов и просили родителей невест дать разрешение и благословение на брак. С

тарый Новый год в других странах

В ряде постсоветских стран в этот день также отмечают Щедрый вечер, который включает в себя празднования, гуляния и гадания. Кроме того, Старый Новый год отмечают и в странах, входивших в состав Югославии. В частности, Старый Новый год отмечают в Сербии, Македонии, Косово, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории, где церковь использует юлианский календарь.

В Уэльсе также существует аналог старого Нового года - фестиваль Хен Галан. Он проводится в долине Гвон и символизирует начало Нового года по юлианскому календарю. В этот день дети ходят по домам и получают подарки.

В Швейцарии Старый Новый год носит название "старый день Святого Сильвестра". Этот праздник отмечает преимущественно немецкоязычное население швейцарских кантонов. Праздник является следствием народного неприятия перехода на григорианский календарь.

День святой Мелании

Согласно церковному календарю, 13 января - это день святой Мелании, покровительницы домашнего очага, беременных и рожениц. Вечер этого дня в народе называется Щедрым. Согласно традициям, во время семейного ужина подаются уже не постные блюда: на столе должны быть колбасы, мясо, сало, пироги, вареники, блины.

День святого Василия Великого

14 января отмечается день святого Василия Великого. Согласно поверьям, Василий символизирует Солнце, Меланка - Луну, а в ночь с 13-го на 14-е они сошлись и поженились.

По материалам: "Хочу", "Факты", "Сегодня"

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