Сегодняшняя температура воздуха в Киеве побила рекорд 1932 года

Сегодня в столице зафиксировали еще один температурный рекорд сентября. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория, передает УНН.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 21 сентября в Киеве было зафиксировано температурный рекорд максимальной температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Столбик термометра поднялся до +28,3 градусов, что на 0,3 градуса выше предыдущего исторического значения для этой даты, державшийся с 1932 года.

Всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 16 температурных рекордов.

Как сообщал УНН, в Киеве было 17 сентября установлено сразу несколько температурных рекордов.