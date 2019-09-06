Секретарю Бориспольского горсовета, которого Зеленский окрестил "разбойником", сообщили о подозрении

Прокуратура Киевской области в пятницу, 6 сентября, сообщила о подозрении секретарю Бориспольского горсовета Ярославу Годунку в избиении активиста. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяну Гайовскую.

По ее словам, Годунку сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса.

Установлено, что 29 августа Годунок в здании горсовета схватил за шею человека (имя не указывается) и начал его избивать. После этого мужчина упал, а чиновник сел на него и продолжил избивать. Затем Годунок покинул место события.

Напомним, Годунок напал на активиста Игоря Петровскиса. Инцидент произошел в здании Бориспольского горсовета. При этом сам чиновник отрицает, что избил активиста, и признался лишь в том, что дал оппоненту пощечину.

Ранее следователи Бориспольского отдела полиции переквалифицировали нападение Годунка на активиста с умышленного легкого телесного повреждения в хулиганство.

Годунок стал известен общественности после того, как президент Зеленский выгнал его с совещания.

Перепалка между ними произошла во время обсуждения строительства больницы в городе. Годунок пожаловался, что раньше соучредителями Бориспольской больнице были город и район 50/50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета. В ответ президент напомнил секретарю горсовета о его криминальном прошлом и попросил покинуть зал, где проходило совещание.

Годунок в 2002 году был осужден Святошинским райсудом Киева на 5 лет (ибо как водитель машины "Беркута" (МВД) участвовал в квартирных кражах), но освободил от отбывания наказания, установив испытательный срок на 3 года с учетом раскаяния и возмещения ущерба.

News24UA