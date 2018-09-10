Семь украинцев заявлены на Лигу Европы в составах иностранных клубов

Также в турнире примут участие два украинских клуба

Семь украинских футболистов попали в заявки иностранных клубов на групповой этап Лиги Европы. Об этом информирует tribuna.com.

Нападающий Евгений Селезнев заявлен турецким "Акхисар Беледие", полузащитник Евгений Макаренко - бельгийским "Андерлехтом", хавбек Руслан Малиновский - бельгийским "Генком", защитник Евгений Хачериди и полузащитник Евгений Шахов - греческим ПАОК, хавбек Валерий Лучкевич - бельгийским "Стандардом", Эдуард Соболь - чешским "Яблонец".

Кроме того, в Лиге Европы примут участие украинские футболисты из киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы". Первые матчи Лиги Европы состоятся 20 сентября.