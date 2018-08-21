Сенцов голодает 100 дней

21 августа исполняется 100 дней с начала бессрочной голодовки, которую в российской колонии держит заключенный украинский режиссер Олег Сенцов.

Несмотря на неоднократные призывы врачей прекратить голодовку, Сенцов продолжает свой протест. В колонии в северном российском городе Лабытнанги проводят медицинские процедуры, чтобы не допустить смерти заключенного, но каждый риск нового кризиса со здоровьем Сенцова растет.

Под посольством России в Киеве 21 августа запланирована акция "Солидарность с Олегом Сенцовым", приуроченная к 100 дням голодовки украинского режиссера из Крыма.

Кроме Украины, акции "Солидарность с Олегом Сенцовым" одновременно пройдут в Великобритании, Кении, Швеции, Дании и США. Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала "цепной" голодовки в поддержку украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.

14 августа Сенцов рассказал российской правозащитнице Зое Световой, что его состояние "предкритическое".

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он - "человек, который идет до конца".

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных