Сенцов голодает несмотря на проблемы с сердцем - адвокат

Украинский режиссер готовился к голоданию в течение месяца

Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что у украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, есть проблемы с сердцем. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Динзе, администрация колонии взяла у украинца необходимые анализы.

Защитник добавил, что проблемы с сердцем у Сенцова возникли еще в детстве. Кроме того незаконно заключенный в РФ украинский режиссер болен ревматизмом ног.

По словам адвоката, Сенцов готовился к голоданию в течение месяца, постепенно отказываясь от продуктовых передач и переходя полностью на тюремную пищу. Сейчас он содержится в отдельной камере под постоянным наблюдением.

16 мая Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.