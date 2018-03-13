Сенцов "готов написать" прошение о помиловании - адвокат

Политический заключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России на 20 лет колонии, "готов написать" прошение о помиловании, если будет стоять вопрос о его обмене. Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе, сообщает Радио Свобода.

"А другого варианта и не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе Савченко, проходили через эту процедуру. Здесь ты либо пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать", - сказал адвокат, отвечая на вопрос о том, готов ли Сенцов просить о помиловании.

По его словам, Сенцов ждет обмена, "но сам говорит, что это будет очень нескоро".

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.