Сенцов не верит в желание России мириться с Украиной

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не верит в желание России мирно решить конфликт с Украиной.

Об этом Сенцов заявил на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Относительно того, что Россия хочет мира: сколько бы волк не надевал овечью шкуру, зубы у него, как и раньше, на месте ... Не верьте этому. Я не верю", - подчеркнул режиссер.

Сенцов считает, что на освобождение пленных повлияли два фактора - решение России остаться в Совете Европы и смена власти в Украине.

"То есть, эти два фактора повлияли на то, что мы здесь. Но это не означает, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Этого не будет, не ждите", - заявил Сенцов.