Сенцов о ближайших планах: снимать кино и жить

Освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов поделился ближайшими планами, в которые входят съемки кино и решения семейных дел. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на земле - снимать кино и жить. Что касается Крыма - вернусь туда только на танках. Но не нужно воспринимать мои слова буквально", - сказал Сенцов.

По его словам он собирается жить в Киеве, в столицу уже переехала и его дочь.

"Мама с сыном сейчас приехали нас навестить. Мама пока останется, а сын с бывшей женой поедут в Крым. Общаемся, решаем семейные дела", - сказал Сенцов.

Напомним, освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов заранее извинился в будущих отказах от всех публичных мероприятий.