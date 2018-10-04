Сенцов обвинил Россию в применении к нему пыток

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял на рассмотрение жалобу украинского режиссера Олега Сенцова, которогого в Российской Федерации незаконно приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима. В жалобе Сенцов обвинил Россию в применении против него пыток. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков на своем Telegram-канале.

"Еще одна суперновость. ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд увязал его жалобу с делом Украина v. Россия об аннексии Крыма", - написал Чиков.

Руководитель "Агора" Telegram

В жалобе Сенцова говорится о том, что в России к нему применяли пытки, а также нарушили право украинца на свободу и безопасность. Тем самым РФ нарушила статью 3 и 5 Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

В соответствующем уведомлении ЕСПЧ отмечено, что правительству России предложили 16 января 2019 года представить свои замечания по поводу приемлемости и существа дела.

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Напомним, 14 мая украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме. Он требует, чтобы российские власти освободили всех украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. По словам Сенцова, если его требования не будут выполнены, он готов умереть.

По словам адвоката, у Сенцова случился третий кризис, его дважды хотели госпитализировать для подключения к аппаратуре и начать принудительное кормление.

Сотрудники ФСБ задержали Олега Сенцова весной 2014 года в оккупированном Крыму. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Северо- Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес украинцу обвинительный приговор - 20 лет колонии строгого режима. По материалам: Интерфакс / ZN.UA /