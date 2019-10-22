Сенцов планирует создать правовую общественную организацию

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского плена, заявил о намерении создать правозащитную общественную организацию. По его словам, она будет заниматься правозащитными и культурными спектрами.

Об этом он рассказал на вручении премии Ukrainian ID Awards.

- Сейчас открылось широкое окно возможностей. Меня везде приглашают, я всем интересен. Но это не долго продлится. Полгода максимум. Потом это уже все уменьшится, закроется, и я всем надоем. Поэтому я принял решение о создании общественной организации, которая будет заниматься большим спектром общественной работы: правозащитной, культурной, - заверил Сенцов.

Также режиссер отметил, что в планах создать фонд для финансирования этой организации.

21 октября Олегу Сенцову вручили международную премию Ukrainian ID Awards: "за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы". Ее присудили режиссеру в 2018 году, когда он находился в российском плену.

Премию учредили в 2018 году под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины. Наградой отмечают значительные вклады в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножение культурного капитала.