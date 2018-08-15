Сенцов рассказал, как проходят его дни

Российская правозащитница Зоя Светова, которой разрешили посетить Олега Сенцова в колонии Лабытнанги, пересказала свой разговор с украинским режиссером о том, как проходят его дни.

Ее рассказ обнародован на сайте МБХ Медиа.

По ее словам, питательную смесь Сенцов принимает с 8 июня. Это смесь Nutridrink, пластмассовая банка, похожая на детское питание. Он принимает в день несколько ложек.

"Его день начинается с капельниц - их несколько. Лечащий врач, с которым я встретилась чуть позже, объяснил, что входит в капельницы: глюкоза, хлорид калия, рибоксин. В другую капельницу: реамбирин, раствор Зингера, аминавин, витамин С. Также Олег получает через капельницы витамины B6, B12, B1. Дают ему и таблетки от сердца. Все эти назначения врачи медчасти согласовали с гражданскими медиками", - сообщила Светова.

Правозащитница попросила Сенцова описать свой день, и он сказал, что все дни похожи.

"С утра - медицинские процедуры, потом он читает, а читает довольно много, как он сказал - 100 страниц в день, а раньше читал в два раза больше. Он отвечает на письма, что-то редактирует, занимает мозг. Бывают дни, когда вообще ничего не может делать. Читать и писать - важно, чтобы "не разваливаться", - объяснил Сенцов. А когда я пожаловалась, что не могу ничего читать и у меня была депрессия, Олег признался, что у него не бывает депрессии, "разве что на полчаса", - сообщила Светова.

Вечером Сенцов выходит из палаты в соседнее помещение и там не более получаса смотрит новости по каналу Россия 24. Фильмы смотрит редко, потому что хороших не показывают.

"По телевизору Олег узнал, что Путину звонил Макрон. Но по телевизору не сказали, что Макрон говорил с Путиным об Олеге. Подписка на Новую газету закончилась. Он собирается ее продлить на следующие полгода", - добавила Светова.

По ее словам, в палате установлено видеонаблюдение, есть тревожная кнопка, которую Сенцов может нажать, и придет врач или медсестра, которые сидят в ближайшем к его палате помещении.

"Вроде бы благостная картинка. Я спросила, а что сделает врач, если, как говорит Олег, его предкризисное состояние перейдет в критическое, и ему станет хуже. Его отвезут в реанимацию в гражданской больнице - объяснил Олег", - добавила правозащитница.

7 августа адвокат Сенцова Дмитрий Динзе после посещения режиссера в колонии сообщил, что у Сенцова снизился гемоглобин, развилась анемия, пульс снизился до 40 ударов в минуту. По словам адвоката, Сенцова дважды пытались уговорить ехать в больницу из-за проблем с сердцем, но он отказался.

9 августа адвокат политзаключенного сообщил, что состояние Сенцова тяжелое, у него произошел третий кризис голодовки.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что в своем письме брат сообщил ей о своем крайне тяжелом состоянии.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - пишет она.

Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на- Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.