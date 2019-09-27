Сенцов: Що сформувало мене як українця? Майдан

За словами колишнього політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, у нього ніколи не було активної громадянської позиції, але була "активна людська позиція".

Колишній політв'язень РФ, український режисер Олег Сенцов у інтерв'ю "Крим.Реалії", яке вийшло 26 вересня, заявив, що на його погляди вплинула Революція гідності.

На запитання "Що, як ви гадаєте, сформувало вас як українця?" Сенцов відповів: "Майдан".

"Був перший Майдан (Помаранчева революція 2004 року. - "ГОРДОН"), але я не їздив на нього, тільки підтримував, як-то кажуть, віддалено - слідкував, дивився. Це вже були перші паростки. До цього поступово приходиш. У мене ніколи не було активної громадянської позиції, у мене була активна людська позиція, якісь принципи, за якими я живу. І я виявив, що за цими принципами Україна також хоче жити. У цьому ми збіглися, і я відчув себе громадянином цієї країни, як багато хто. Я чимало читав висловлювань, що багато хто тоді відчув себе насправді українцем, громадянином своєї країни, відповідальним за її майбутнє", - сказав режисер.

Сенцова засудили у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні в Криму терористичної спільноти та керівництві нею, спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, двох терористичних актах та підготовці ще одного теракту. Режисер своєї провини не визнав. 7 вересня 2019 року між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, був і Сенцов.

21 листопада 2013 року в Києві через відмову уряду підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом розпочався мітинг на Майдані, який переріс у масові протести по всій країні. Протестувальникам протистояли правоохоронні органи та найняті владою озброєні бандити (тітушки). Закінчився Євромайдан наприкінці лютого 2014 року втечею тодішнього президента України Віктора Януковича до Росії.

За даними Генпрокуратури, у січні - лютому 2014 року в Києві загинуло 78 мітингувальників, понад 200 осіб дістало вогнепальні поранення, ще приблизно 1000 протестувальників - інші тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.