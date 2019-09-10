Сенцов сказал, как относится к предавшему его Афанасьеву

Освобожденный из российского плена украинский режисер Олег Сенцов рассказал, как он относится к бывшему узнику Кремлы Геннадию Афанасьеву, чьи показания стали основанием для задержания Сенцова.

"Коллекционирование обид - это увлечение слабых. Если хочешь быть сильным, нужно уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий и действий относительно Афанасьева. У каждого своя судьба, каждый выбирает свое, Гена смог в какой-то мере реабилитироваться. Я желаю им обоим (Алексею Чернию и Геннадию Афанасьеву) всего хорошего и никаких у меня нет претензий", - сказал Сенцов во время своей первой пресс-конференции после возвращения в Украину.

Он добавил, что это не означает, что он обязан общаться с Афанасьевым.