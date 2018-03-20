Сенцов умирает от отравления, - военный эксперт

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в РФ, умирает от отравления.

Об этом эфире одного из телеканалов заявил военный эксперт Юрий Колесников.

Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключено, что Сенцова отравили "по приколу", - подчеркнул он.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к длительному заключению по обвинению в подготовке теракта в Крыму.

С октября 2017 года, Сенцова, удостоенного ордена имени Сахарова "За мужество", удерживают в исправительной колонии No8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ).

В настоящее время Олег Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало- Ненецкого автономного округа РФ.

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