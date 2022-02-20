Сенцов: Якщо почнеться вторгнення, я піду на війну

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю LB.ua, опублікованому 20 лютого, відповів на запитання, чому дистанціюється від політики.

Режисер сказав, що йому небайдужа доля країни.

"Я роблю все, що в моїх силах, і роблю це на своєму місці. Якщо щось зміниться і треба буде робити інше – тоді буду робити інше. Якщо почнеться вторгнення, я піду на війну. Якщо складеться ситуація, де я зможу якось вплинути на зміну цієї системи, тоді я це зроблю", – уточнив Сенцов.

У листопаді 2021 року він заявив, що до деокупації не повернеться у Крим.

"Український Крим – це не тільки наша національна ідея, а й моя особиста також", – наголосив режисер.

Сенцов народився 1976 року в Сімферополі.

25 серпня 2015 року його засудили в Росії до 20 років позбавлення волі. Російський суд визнав його винуватим у створенні у Криму терористичної спільноти й керівництві нею, замаху на придбання вибухових пристроїв та незаконному зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів, двох терористичних актах та підготовці ще одного теракту. Режисер своєї провини не визнав.

Повернувся Сенцов в Україну з колонії до РФ 7 вересня 2019 року разом із ще 34 в'язнями Кремля, яких відпустили в межах обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

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