Сенцов заранее отказался от публичных мероприятий и интервью

Освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов заранее извинился в будущих отказах от всех публичных мероприятий. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.

"Я не очень люблю подобного рода мероприятия, интервью, передачи. Пользуясь случаем прошу простить меня в будущих отказах от всех мероприятий. Я буду участвовать в каких-то интеревью, но это будет решаться лично мной в отдельном порядке. Простите те, а это будет большинство, кому мне придется отказать. Надеюсь вы меня не будете обижаться и говорить, что я неблагодарный", - сказал Сенцов.

Напомним, прокуратура Крыма планирует вызвать для дачи показаний освобожденных из плена украинский режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко относительно дела об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.