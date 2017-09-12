Сенцова этапировали из СИЗО Иркутска в Челябинск

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из иркутского следственного изолятора (СИЗО) в Челябинск. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Иркутской области.

Сообщается, что о причинах перевода Сенцова пока неизвестно.

Так, 9 сентября стало известно, что Сенцов находится в СИЗО Иркутска, куда он был переведен из колонии в Якутии. Правозащитники утверждали, что условия в камере, где содержится режиссер, хорошие.

Отметим, что Сенцов был задержан в оккупированном Крыму в 2014 году. В августе 2015 года суд РФ приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

По обвинению РФ он был признан виновным в подготовке двух терактов в оккупированном Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 сентября Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска.