Сенцова могут выдвинуть на премию Сахарова

Украинский политзаключенный Олег Сенцов станет одним из номинантов на премию Сахарова в 2018 году

Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает "ДС".

Он также уточнил, кандидатура Сенцова пользуется значительной поддержкой Европейской народной партии, Европейских консерваторов и реформистов, а также группы ALDE в Европарламенте.

"Подтверждение ожидается на следующей неделе, а решение по лауреату - в конце октября", - добавил Йозвяк.

Как сообщала "ДС", министр культуры Украины сообщил, что в Польше предлагают выдвинуть кандидатуру украинца, политзаключенного Кремля Олега Сенцова в кандидаты на Нобелевскую премию мира