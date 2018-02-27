Сенцова никуда не увозили, он находится в колонии, - адвокат

Адвокат украинского режисера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что Сенцов по-прежнему находится в колонии российского города Лабытнанги и его никуда не перевозили. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии", - сказал адвокат в комментарии изданию.

Как сообщали Українські Новини, сестра Сенцова заявила, что он отсутствует в исправительной колонии Лабытнанги, в которойсодержался.

Ранее Сенцова этапировали в колонию строгого режима на север России.

У Сенцова в колонии начались проблемы с сердцем.