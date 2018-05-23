Сенцова в колонии ежедневно посещает врач

Украинского политзаключенного Олега Сенцова, который на прошлой неделе объявил голодовку и заявил о готовности даже умереть, в колонии каждый день посещает врач. Об этом сообщила сестра режиссера Наталья Каплан. При этом она добавила, доверять словам врача о состоянии Олега не имеет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и они будут пытаться поддерживать его состояние.

"Сегодня у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние, как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопления. У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он, как и раньше, стоит на своем", - рассказала Каплан в эфире "Громадського радіо".

При этом сестра заметила, что информацию о состоянии Олега сейчас можно получать только от адвоката.

"На следующей неделе к нему еще раз поедет адвокат и еще раз со всеми переговорит. Никого другого пока не допускают", - сказала Каплан.Напомним, что Олег Сенцов объявил голодовку в тюрьме. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. По словам Сенцова, если его требования не будут выполнены, он готов умереть.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

По материалам: Громадське радіо