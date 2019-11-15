Сенцову в Лондоне вручили премию Магнитского

Премию имени Сергея Магнитского украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили год назад, когда он еще находился в российской тюрьме. 14 ноября Сенцову вручили премию.

Бывшему узнику Кремля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову 14 ноября в Лондоне вручили премию имени Сергея Магнитского. Фото с вручения режиссер обнародовал на своей странице в Facebook.

Мэр Львова Андрей Садовый, который присутствовал на мероприятии опубликовал часть из речи Сенцова:

"Благодаря Магницкому российская система не стала мягче, но теперь они боятся убивать людей. Возможно благодаря Сергею я и остался жив... Имею большую честь быть сегодня здесь. Эту премию вручают журналистам, активистам, всем, кто борется за права людей. Внимание всего мира сегодня должно быть приковано к невинным, которые прямо сейчас сидят в российских тюрьмах".

Премию Магнитского Сенцову присудили в 2018 году.

Премия имени Магнитского учреждена в 2015 году. Она присуждается, в частности, за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в России, но и в других странах.

В 2015 году премия была вручена в первый раз - посмертно ее присудили убитому российскому оппозиционеру Борису Немцову.

Российский юрист Сергей Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.