Серійного крадія з Кропивницького посадили у в’язницю

Слідчі довели, що раніше судимий уродженець обласного центру скоїв низку крадіжок.

Зокрема, 5 липня 2019 року, в супермаркеті «Файно маркет» обвинувачений поцупив пляшку текіли і утік, не розрахувавшись. 28 жовтня в супермаркеті «Сьогодні Аврора» вкрав викрутку, яку заховав собі в штани, кепку, товари для риболівлі, одеколон та інші дрібниці. Після цього теж пройшов повз касу, не заплативши за товар. А 19 грудня чоловік проник у чужий будинок через вікно. Забрав звідти телевізор, комп’ютерний монітор, срібні та золоті прикраси. Викрадене потім здав у ломбард.

За цими фактами розпочали кримінальне провадження. Враховуючи кримінальне минуле обвинуваченого, йому призначили 4 роки і 2 місяці тюрми.

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