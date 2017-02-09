Сервисные центры МВД начали выдавать международные водительские права

С 9 февраля сервисные центры МВД начали выдавать международные водительские удостоверения

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное водительское удостоверение не изымается.

В сервисном центре подчеркивают, что получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории тех стран, которые присоединились к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года.

В ведомстве пояснили, что международное удостоверение водителя выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на три года. Стоимость услуги составляет 34 грн 16 коп.

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации и предоставить следующие документы:

- оригинал национального водительского удостоверения;

- паспорт гражданина Украины;

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.