Сестра украинского режиссера Сенцова отреагировала на ложное заявление "эксперта"

В сети появилась информация о тяжелом состоянии украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме. Военный эксперт Юрий Колесников сообщил журналистам о том, что пленника Кремля "отравили и он умирает".

Ряд СМИ написали, что Сенцова могли отравить "радиоактивным веществом".

Сестра режиссера Наталья Каплан гневно отреагировала на ложь, появившуюся в прессе.

У себя в Фейсбуке она написала, что не собирается комментировать эту "параноидальную чушь", передает Час Пик.

По словам женщины, четыре года тюрьмы, конечно же отразились на здоровье заключенного - у него выпадают волосы и крошатся зубы. Однако слухи об отравлении - это уже слишком!

"Он там не на "курорте" и логично, что состояние здоровья ухудшается", - пишет Каплан.

Позже Наталья добавила, что "эксперт" сделал вывод о применении радиохимического вещества на основании полпредложения из письма.

Ранее сестра Сенцова писала в Фейсбуке о самочувствии своего брата.

Напомним, Олег Сенцов был задержан в 2014 году представителями российских спецслужб в Крыму. Его обвиняют в организации терактов на полуострове. Летом, 2015 года, украинского режиссера приговорили к 20-ти годам колонии строгого режима.

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