Сеть возмутило фото дочери президента ФФУ с Кубком Лиги чемпионов

14 мая 2018, 16:50
 Общество Источник: Еспресо TV
Пользователей соцсетей разозлило фото дочери президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко с Кубком Лиги чемпионов

Два снимка главного трофея Лиги чемпионов опубликовала в Instagram Лиза Чаус - дочь женщины, с которой президент ФФУ Андрей Павелко находится в отношениях. Позже аккаунт liza_chaus2012 был переименован, а все записи на нем удалены.

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В то же время, на странице родной дочери Павелко - Анастасии - фото с Кубком Лиги чемпионов осталось.

 

Ранее во время турне Кубка чемпионов в Днепре в соцсетях были опубликованы снимки Андрея Павелко с трофеем в православной церкви и синагоге.

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Пользователи сетей возмутились снимками с Кубком чемпионов, которые выложили близкие Андрея Павелко.

  • Сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отреагировало на инцидент и сообщило о проведении полной проверки электронной декларации Андрея Павелко, который также является народным депутатом и главой бюджетного комитета Верховной Рады.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве, в нем встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал".
Источник: Еспресо TV
 
 
 