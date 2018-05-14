Сеть возмутило фото дочери президента ФФУ с Кубком Лиги чемпионов

Два снимка главного трофея Лиги чемпионов опубликовала в Instagram Лиза Чаус - дочь женщины, с которой президент ФФУ Андрей Павелко находится в отношениях. Позже аккаунт liza_chaus2012 был переименован, а все записи на нем удалены.
В то же время, на странице родной дочери Павелко - Анастасии - фото с Кубком Лиги чемпионов осталось.
Ранее во время турне Кубка чемпионов в Днепре в соцсетях были опубликованы снимки Андрея Павелко с трофеем в православной церкви и синагоге.
Пользователи сетей возмутились снимками с Кубком чемпионов, которые выложили близкие Андрея Павелко.
- Сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отреагировало на инцидент и сообщило о проведении полной проверки электронной декларации Андрея Павелко, который также является народным депутатом и главой бюджетного комитета Верховной Рады.
- Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве, в нем встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал".