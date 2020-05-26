Шість українських університетів увійшли до списку найкращих у світі за версією QS World University Rankings-2020

Шість українських університетів увійшли до списку найкращих у світі, повідомляє Євроінтеграційний портал.

"Шість українських вищих навчальних закладів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу за версією QS World University Rankings-2020", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна посів 491-ше місце, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка - 541- 550-те місця, НТУ "Харківський політехнічний інститут" - 651-700-те місця, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 701-750- те місця, Сумський державний університет - 701-750-те місця і Національний університет "Львівська політехніка" - 751-800-те місця.

Зазначається, що звання найкращого університету у 2020 році отримав Массачусетський технологічний інститут, на другому і третьому місцях - Стенфорд і Гарвард. Загалом до рейтингу потрапили понад тисяча університетів з усього світу.

Як зазначається, університети отримують оцінку за такими показниками, як репутація в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.