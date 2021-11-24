Шахраї на Одещині вимагають гроші за працевлаштування на судоремонтний завод

Ізмаїльське машинобудівне підприємство ПрАТ “Дунайсудноремонт”попереджає мешканців Одеської області про нову шахрайську схему. Так, аферисти вимагають гроші за працевлаштування на судноремонтний завод обманюючи громадян.

Про це повідомляє начальниця відділу кадрів ПрАТ “Дунайсудноремонт” Наталія Каранікльова.

Протягом останніх двох місяців в регіоні почастішали випадки шахрайства з боку зловмисників які пропонують працевлаштування на ПрАТ “Дунайсудноремонт” з гарним окладом. За посередницькі послуги вони вимагають гроші.

Мешканець міста Рені Євген, який ледь не постраждав від обману аферистів, розповів, що йому зателефонували невідомі та запропонували роботу на заводі із зарплатою 1860 доларів, а за “послугу” запросили 400 доларів. Чоловік вирішив перевірити інформацію та зателефонував на у відділ кадрів підприємства, де й дізнався про схему.

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