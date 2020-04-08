Шахраї засипають українців SMS "від банків", щоб вкрасти гроші з карток

На тлі поширення коронавірусу в Україні активізувалися шахраї, які намагаються ошукати українців, масово розсилаючи їм смс-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу". Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Карантин та поширення коронавірусу, як і інші випробування, добре демонструють, хто чого вартий. Одні люди допомагають оточуючим, інші - намагаються їх ошукати. На жаль, навіть зараз шахраї не залишають спроб ошукати українців. Вони масово розсилають смс- повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу". Для цього вони вимагають повідомити номер своєї платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що зміст таких повідомлень може дещо різнитися, проте їх мета однакова - отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні картки.

Національний банк застерігає: не відповідати на такі повідомлення, не телефонувати за вказаними номерами, не переходити за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях та не розголошувати й не пересилати нікому в жодному разі свої персональні дані, термін дії платіжної картки та код безпеки CVC (три цифри на звороті картки).

"Працівники банків не мають права та повноважень запитувати ваші персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів та будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків. У разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних чи інших державних виплат (зокрема одноразової допомоги в розмірі 1000 грн) банки не телефонують клієнтам, не пишуть смс-повідомлень, не запитують номер платіжної картки, термін її дії та інші персональні дані", - наголошують в НБУ.