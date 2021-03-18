«Шахтар» програв «Ромі» і завершив виступ у Лізі Європи УЄФА

Футболісти донецького «Шахтаря» поступилися римській «Ромі» в поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Матч пройшов на київському НСК «Олімпійський» і завершився з рахунком 1:2, передає Укрінформ.

Авторами голів стали Жуніор Мораес (59-а хвилина) - у складі «Шахтаря», Борха Майораль (48, 72) - у «Роми».

Як повідомлялося, перший поєдинок минулого тижня на «Олімпіко» у Римі завершився поразкою «Шахтаря» з рахунком 0:3. За сумою двох матчів путівку до 1/4 фіналу турніру отримала «Рома».

Жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи УЄФА відбудеться 19 березня.