Шахтер добыл важную выездную победу над Сельтой

Шахтер одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, обыграв на выезде испанскую Сельту.

Дончане открыли счет в середине первого тайма, после чего уверенно довели встречу до победного конца. Единственный гол в поединке забил Густаво Бланко-Лещук. Стоит отметить, что это дебютный мяч аргентинца в официальных матчах за "горняков".

Ответный поединок состоится 23 февраля в городе Харьков, который запланирован на 22:05.

Сельта (Виго, Испания) - Шахтер (Донецк, Украина) 0:1 Гол: Бланко-Лещук, 26

Сельта: Альварес, Мальо, Ронкалья, Кабраль, Хони, Радоя (Хосабед, 74), Эрнандес, Аспас, Васс, Бонгонда (Систо, 58), Гвидетти (Росси, 84)

Шахтер: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред, Марлос (Азеведо, 90+3), Дентиньо (Коваленко, 46), Тайсон (Бернард, 84), Бланко Лещук

Предупреждения: Ордец, 41, Тайсон, 45+1, Срна, 45+4, Малышев, 75, Ракицкий, 81 - Радоя, 67, Васс, 71, Аспас, 75

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По материалам: iSport.ua